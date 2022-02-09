Uzman estetisyen Dalmış cilt kararmalarına karşı uyardı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, yanlış epilasyon uygulamaları, güneşe çokça maruz kalma, cilde sürekli sürtünen kıyafetler ve kozmetik kullanımında doğal olmayan bazı maddelerin ciltte kararmaya neden olduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, cilt kararmaları ve önüne geçilmesi konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Sıcak sir ağda işlemlerinin, çok dar giysilerin, devamlı olarak sentetik kumaşlı kıyafet seçiminin de cildi kararttığını kaydeden Zübeyir Dalmış, cilt alt tabakasında ortaya çıkan nem kaybının, kararmaların asıl nedeni olduğunu ifade etti. Dalmış, “Cildinizi ölü derilerinden arındırdıktan sonra nemlendirmelisiniz. Günde en 1.5 - 2 litre su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Kararan bölgelere yapacağınız uygulamaları yumuşak hareketlerle gerçekleştirmelisiniz. Cilde uyguladığınız sert ve haşin hareketler kararmanın etkisini arttıracaktır. Kullandığınız kozmetik ürünleri satın alırken dermatolojik testlerden geçip geçmediğini ve onaylı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sir ağda ya da epilasyon uygulamaları esnasında işlemleri küçük alanlara uygulamalı, geniş alanın tamamını bir anda yapmamalısınız. Geniş bölge daha çok tahriş olacağından kararmaların artmasına neden olacaktır. Çok fazla dar iç çamaşırları ve kıyafetler tercih etmemelisiniz. Sürtünme hareketi artacağı için kararma da artacaktır. Pamuklu kumaşlar tercih etmelisiniz” dedi.

“Dışarıya çıkarken mutlaka güneş kremi kullanmalısınız”

Lazer uygulamaları sonrasında cildin pH dengesini bozacak temizleyicilerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Dalmış, “Seçimlerinizi pH dengesine uygun olandan yana kullanmalısınız. Mantar enfeksiyonunun da karamaların artmasına neden olduğunu ve bunun için mutlaka kontrollere gidilmesi gerekir. Dışarıya çıkarken mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Cilt kararmalarının önüne geçmek için orta boy bir portakalı sıkın ve elde edilen suyun içerisine maske kıvamına gelecek kadar zerdeçalı ekleyerek iyice karıştırın. Bu karışımı kararan bölgelere uyguladıktan sonra isterseniz bir saat sonra yıkayabilir ya da sürüp uyuyabilirsiniz. İyi bir renk açıcı olan bu doğal maske siyah noktalarınızla da savaşır. Limon suyu, gül suyu ve gliserin karışımı, bu karışımı cildinize uygulayıp gece boyunca bekletin ve uyandığınızda ılık su yardımı ile cildinizden arındırın. Yoğurt, limon suyu ve yulaf unu karışımı, iki yemek kaşığı yoğurdun içerisine çeyrek limonu sıkın ve iyice karıştırın. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı yulaf unu ilave edin. Karışım homojen hale geldikten sonra cildinizin kararan bölgesine uygulayın ve 25-30 dakika boyunca bekletin. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Veya 2 yemek kaşığı pirinç ununa macun haline gelinceye kadar süt ilave edin ve iyice karıştırın. Cildinize dairesel hareketlerle uyguladıktan sonra en az 30 dakika bekletin ve ardından ılık su yardımıyla güzelce arındırın. Bu karışımları hafif masajlar yaparak uygulamanın bölgenin metabolizmasını arttıracaktır. Bu işlemler düzenli şekilde uygulanmalı ve uygulama sonrasında cilt mutlaka nemlendirilmeli” diye konuştu.