banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bamya, gram altınla yarışıyor! Talep var...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak? Yurtta hava durumu...
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Benzine zam
Benzine zam

Uzman estetisyen Dalmış cilt kararmalarına karşı uyardı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, yanlış epilasyon uygulamaları, güneşe çokça maruz kalma, cilde sürekli sürtünen kıyafetler ve kozmetik kullanımında doğal olmayan bazı maddelerin ciltte kararmaya neden olduğunu söyledi.

ELAZIĞ 09.02.2022, 11:39
Uzman estetisyen Dalmış cilt kararmalarına karşı uyardı

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, yanlış epilasyon uygulamaları, güneşe çokça maruz kalma, cilde sürekli sürtünen kıyafetler ve kozmetik kullanımında doğal olmayan bazı maddelerin ciltte kararmaya neden olduğunu söyledi.

Uzman estetisyen Dalmış, cilt kararmaları ve önüne geçilmesi konusunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Sıcak sir ağda işlemlerinin, çok dar giysilerin, devamlı olarak sentetik kumaşlı kıyafet seçiminin de cildi kararttığını kaydeden Zübeyir Dalmış, cilt alt tabakasında ortaya çıkan nem kaybının, kararmaların asıl nedeni olduğunu ifade etti. Dalmış, “Cildinizi ölü derilerinden arındırdıktan sonra nemlendirmelisiniz. Günde en 1.5 - 2 litre su tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Kararan bölgelere yapacağınız uygulamaları yumuşak hareketlerle gerçekleştirmelisiniz. Cilde uyguladığınız sert ve haşin hareketler kararmanın etkisini arttıracaktır. Kullandığınız kozmetik ürünleri satın alırken dermatolojik testlerden geçip geçmediğini ve onaylı olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Sir ağda ya da epilasyon uygulamaları esnasında işlemleri küçük alanlara uygulamalı, geniş alanın tamamını bir anda yapmamalısınız. Geniş bölge daha çok tahriş olacağından kararmaların artmasına neden olacaktır. Çok fazla dar iç çamaşırları ve kıyafetler tercih etmemelisiniz. Sürtünme hareketi artacağı için kararma da artacaktır. Pamuklu kumaşlar tercih etmelisiniz” dedi.

“Dışarıya çıkarken mutlaka güneş kremi kullanmalısınız”

Lazer uygulamaları sonrasında cildin pH dengesini bozacak temizleyicilerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Dalmış, “Seçimlerinizi pH dengesine uygun olandan yana kullanmalısınız. Mantar enfeksiyonunun da karamaların artmasına neden olduğunu ve bunun için mutlaka kontrollere gidilmesi gerekir. Dışarıya çıkarken mutlaka güneş kremi kullanmalısınız. Cilt kararmalarının önüne geçmek için orta boy bir portakalı sıkın ve elde edilen suyun içerisine maske kıvamına gelecek kadar zerdeçalı ekleyerek iyice karıştırın. Bu karışımı kararan bölgelere uyguladıktan sonra isterseniz bir saat sonra yıkayabilir ya da sürüp uyuyabilirsiniz. İyi bir renk açıcı olan bu doğal maske siyah noktalarınızla da savaşır. Limon suyu, gül suyu ve gliserin karışımı, bu karışımı cildinize uygulayıp gece boyunca bekletin ve uyandığınızda ılık su yardımı ile cildinizden arındırın. Yoğurt, limon suyu ve yulaf unu karışımı, iki yemek kaşığı yoğurdun içerisine çeyrek limonu sıkın ve iyice karıştırın. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı yulaf unu ilave edin. Karışım homojen hale geldikten sonra cildinizin kararan bölgesine uygulayın ve 25-30 dakika boyunca bekletin. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın. Veya 2 yemek kaşığı pirinç ununa macun haline gelinceye kadar süt ilave edin ve iyice karıştırın. Cildinize dairesel hareketlerle uyguladıktan sonra en az 30 dakika bekletin ve ardından ılık su yardımıyla güzelce arındırın. Bu karışımları hafif masajlar yaparak uygulamanın bölgenin metabolizmasını arttıracaktır. Bu işlemler düzenli şekilde uygulanmalı ve uygulama sonrasında cilt mutlaka nemlendirilmeli” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11