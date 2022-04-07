Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyonda yenilikçi bir rüzgar esiyor"

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, epilasyonda yeni bir rüzgar estiren buz lazer epilasyonunun etkili sonuçlar ortaya koyarak beraberinde önemli kazanımlar getirdiğini söyledi.

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, son dönemlerin sıklıkla tercih edilen buz lazer epilasyonu hakkında önemli bilgiler verdi. Buz lazer epilasyon kavramını son zamanlarda sıklıkla duymaya başladıklarını belirten Dalmış, epilasyonda yepyeni bir rüzgar esmesine neden olan buz epilasyonunun, beraberinde önemli kazanımları da getirdiğini vurguladı. Yenilikçi bir lazer epilasyon olarak da tanımlanan buz lazer epilasyonunun, etkili sonuçlar ortaya koyduğunu aktaran Dalmış, “İleri teknolojilerin başarılı bir şekilde uygulanmasını mümkün kılan buz lazer, son zamanlarda sıklıkla tercih edilen tekniker arasında yer alıyor. Yaşanılan yeni teknolojik gelişmelerle paralel olarak, buz lazer epilasyon işleminin son derece başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandığını da ifade edebiliriz. Buz lazer epilasyon beraberinde önemli kazanımları getiren yeni bir teknik olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Bu çerçevede buz lazer epilasyonun son zamanlarda en çok talep gören özel bir teknik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu uygulama hem estetik açıdan hem de dermatolojik açıdan önemli kazanımları beraberinde getiriyor. Özel bir teknikle geliştirilen lazer epilasyonun pratik bir şekilde uygulanması, bu uygulanan en etkili kazanımları arasında yer alıyor. Etkisi kanıtlanmış bir uygulama olarak karşımıza çıkan bu uygulama; farklı cilt tiplerine de uygulanabiliyor. Özel olarak geliştirilmiş bir soğutma sisteminin kullanıldığı lazer epilasyon, kıl köklerinden kurtulmak noktasında pratik çözümler ortaya koyabilmektedir. Buz lazer epilasyon uygulaması yapıldığında ciltte yanık ya da diğer istenmeyen durumların yaşanılması riski çok daha azalıyor. Bu da son zamanlarda buz lazer epilasyon tekniğinin sıklıkla talep görmesini mümkün kılıyor. Bütün bu bilgiler ışığında buz lazer epilasyon tekniğinin son derece başarılı sonuçları ortaya koyabildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Buz lazer epilasyonu tam anlamıyla profesyonel bir işlemdir. Dolayısıyla bu işlemin başarılı bir şekilde uygulanması için alanında uzman olan bir ekipten destek almak şarttır. Ancak bu sayede üst seviyede bir performansla buz lazer epilasyon işleminin ortaya konulması mümkün olacaktır” dedi.