Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da polisin yaptığı çalışmada, üzerinde ve ikametinde toplam 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendiği E.A. (34) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 34 gram daha metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan E.A., İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.