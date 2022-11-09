Üniversite öğrencilerine ’bağımlılıkla mücadele’ konferansı

Elazığ’da üniversite öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele çerçevesinde konferans verildi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Çakar öncülüğünde bağımlılıkla mücadele çerçevesinde konferans düzenlendi. İletişim Fakültesi amfi salonunda gerçekleştirilen konferansta, Elazığ Ruh Sağlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgiler verildi.

AMATEM sorumlu hekimi Zeynep Elyas, "Bugünkü programda İletişim Fakültesi öğrencileri ve öğrenim üyelerine bağımlılıkla ilgili genel bir bilgi vermek istedik. Bağımlılığa tıbbi yaklaşım nasıl oluyor, bağımlılık nedir, bize düşen görevler nelerdir, konuları hakkında gençlerle sohbet edeceğiz. Öğrencilerimizin katılımı ise gerçekten güzel" dedi.

Programın çok verimli olduğunu belirten Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ebru Kenger, "Program üniversite öğrencilerine yönelikti. Uyuşturucu da maalesef çağımızın vebası durumunda. Ona yönelik bir çalışma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmadan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.