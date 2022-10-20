Üniversite öğrencileri özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Elazığ’da üniversite öğrencileri, özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelerek çeşitli aktiviteler yaptı.

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencileri serbest zaman eğitimi dersi çerçevesinde özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Üniversite öğrencileri, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli sportif aktiviteler yaptı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi veren öğretim üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Kırtepe, “Bu etkinliği düzenleme amacımız çeşitli eğitici, öğretici, geliştirici fiziksel etkinlikler ile özel gereksinimli çocuklara eğlenme ve zevk alma fırsatları sağlamaktır. İç dünyalarını daha da zenginleştirerek toplumsal etkileşim ile kurdukları bağları daha da kuvvetlendirmek, düzenli fiziksel etkinliklerin önemi ve farkındalığını geliştirmektir. Aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşam arasındaki bağın öneminin bilinmesi ve toplumsal sosyalleşmelerinin gelişimine katkıda bulunmaktır" dedi.