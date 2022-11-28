U18 Basketbol Yerel Lig müsabakaları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol il temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 kız-erkek yerel lig müsabakaları başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Elazığ Basketbol il temsilciliğinin 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 Kız - Erkek Yerel Lig müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonunda başladı. Müsabakalar 7 Aralıka kadar devam edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Basketbol il temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan U14-U16 Yerel Lig müsabakaları bitti tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. Sırada U18 Yerel Lig müsabakalarımız var, burada ter dökecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bilindiği üzere Elazığ’ı sporda marka şehir haline getirmek adına gerek yatırımlarla gerekse müsabakalarla ’Spor Şehri Elazığ’ sloganıyla faaliyetlerimizi yapmaya ve sporcu kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Basketbolda güzel bir oluşumumuz var ve bu oluşumun meyvelerini ilerleyen yıllarda alacağımıza inanıyorum. Bu vesile ile bir kez daha müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum” dedi.