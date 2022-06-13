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U12 Ligi’nde şampiyon Elazığ Yolspor

Elazığ Amatör Küme U12 Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ Yolspor’a düzenlenen törenle kupası Elazığspor’un efsane kaptanı Hıdır Bilek tarafından verildi.

ELAZIĞ 13.06.2022, 12:50 13.06.2022, 13:06
U12 Ligi’nde şampiyon Elazığ Yolspor

Elazığ Amatör Küme U12 Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Elazığ Yolspor’a düzenlenen törenle kupası Elazığspor’un efsane kaptanı Hıdır Bilek tarafından verildi.

Elazığ Amatör Küme U12 Futbol Ligi’nde şampiyonluğa Elazığ Yolspor ulaştı. Bahçelievler Sentetik Saha’da oynanan final maçında EBUAŞ’ı yenen turuncu-siyahlı ekip, düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Kupayı Elazığspor’un efsane kaptanı Hıdır Bilek’in elinden alan Yolsporlu futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Kupa töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç, “Ailelerin de katıldığı kupa törenimiz renkli görüntülere sahne oldu. Gelecekte inşallah bu çocuklarımız ilimiz ve ülkemiz futboluna büyük katkı sunacaklar. Kupa törenimize katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İl şampiyonluğunu elde eden Elazığ Yolspor Kulübü, U12 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe maçlarında Elazığ’ı temsil edecek.

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