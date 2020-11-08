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TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Mardin Gençlik: 0

TVF 2. LİG: ELAZIĞ VOLEYBOL: 3 - MARDİN GENÇLİK: 0

ELAZIĞ 08.11.2020, 16:15
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TVF 2. Lig: Elazığ Voleybol: 3 - Mardin Gençlik: 0

Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Lig 8. Grup’un 3. Haftası’nda Elazığ Voleybol, evinde oynadığı maçta Mardin Gençlik’i 3-0 mağlup etti.

15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona rahat bir oyun sergileyen Elazığ ekibi 1. seti 25-13, 2. seti 25-11, 3. seti 25-12 ve maçı 3-0’lık skorla kazandı. Elazığ Voleybol bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti ve 2. sıraya yükseldi.

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