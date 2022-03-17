Türk Kızılayı engelli vatandaşları yalnız bırakmadı

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından Maden ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara giysi ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Maden ilçesinde bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Temsilciliği tarafından tespit edilen 200’ün üzerinde engeli vatandaşın 14’ü, Maden Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle Elazığ Kızılay Şubesine getirildi. Vatandaşlara burada giysi ve ayakkabı yardımları teslim edildi.

Türkiye Sakatlar Derneği ve Kızılay Elazığ Engelsiz Kulübü Başkanı Metin Fırat, Maden’de Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ temsilciliğinin açıldığını söyledi. Maden’de 200’ün üzerinde yaşayan engelli vatandaşı tespit ettiklerini aktaran Fırat, "Bu tespitlerimizin içerisinde ihtiyaç sahibi olan 13-14 kardeşimizi Maden Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüs ile Türk Kızılayı Elazığ Şubemize getirerek burada elbise ve ayakkabı ihtiyaçlarını giderdik. Burada bize destek olan başta Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkanımız Rahman Kızılkaya ve ekibine teşekkür ediyoruz. Burada engelli kardeşlerimizin hep birlikte yüzlerini güldürdük, buna da hep birlikte şahit olduk. Sizlerin aracılığıyla ben engelli kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum, tüm ihtiyacı olan engelli kardeşlerimiz bizlere ulaşmaya çalışsın, bu konuda her türlü desteklerimizi onlara sunmaya hazırız. Ne olursa olsun biz onların yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Yapılan yardımlar için teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Temsilcisi Mustafa Özger ise, "Metin Fırat başkanımız ile birlikte Maden’de yaşayan engelli kardeşlerimizi Türk Kızılayı Elazığ Şubemize getirdik. Türk Kızılayı’nda giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladık. Engelsiz Kulübü Başkanımız Metin Fırat’a ve Türk Kızılayı’na teşekkür ederiz" diye konuştu.