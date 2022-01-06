TTKD’den 60. Yıl Akçakiraz İlköğretim Okuluna kütüphane desteği

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TTKD) Elazığ Şubesi tarafından, öğrencilerin faydalanması için 60. Yıl Akçakiraz İlköğretim Okuluna kütüphane yapıldı.

TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, büyük gayretleri sonucu Akçakiraz İlköğretim Okuluna güzel bir kütüphane ile 3 bin kitap kazandırıldığını söyledi. Kütüphanenin ve okulun orta eğitim düzeyinde pozitif ilime ve bilime uygun kitaplara ve bilgisayarlara ihtiyacının olduğunu dile getiren Temizer Ozan, “İhtiyacın karşılanması ve öğrencilerin hizmetine sunulması, Faydalı Kitap Kampanyasının başlatılması aynı zamanda bu kütüphanenin Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve hayırseverlerin de yardımlarıyla dijital kütüphaneye dönüştürülmesi ve mazisi gibi eskimiş ve yıpranmış olan bu okulun biran önce yenilenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kütüphanenin yapımının gerçekleşmesinde bizlerle iş birliği yapan AstraZeneka ve AstraZeneka Türkiye Temsilcisi Gülçin Sincan ile emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.