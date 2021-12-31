TKKD’den ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımı

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD), İstanbul Folklor Kurumu tarafından kendilerine gönderilen kışlık giysi ve kırtasiye malzemelerini, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, beraberindekilerle birlikte Gümüş Kavak Köyü Şehit Mustafa Yıldırım İlköğretim okulunu ziyaret etti. Prof. Dr. Temizer Ozan ve beraberindekiler, İstanbul Folklor Kurumu tarafından kendilerine gönderilen atkı, bere, ayakkabı, çorap, manto, pantolon, kitap, defter, oyuncak gibi malzemeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

Konu ile ilgili bilgi veren TKKD Elazığ Şube Başkanı Temizer Ozan, İstanbul Folklor Kurumunun özenle hazırladığı el emeği göz nuru ürünlerin şubelerine iletildiğini söyledi. Prof. Dr. Temizer Ozan, “Bizler konsey üyelerimizle birlikte ziyarette bulunduğumuz Gümüş Kavak Köyü Şehit Mustafa Yıldırım İlköğretim Okulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere atkı, bere, ayakkabı, çorap, manto, pantolon, kitap, defter, oyuncakları dağıttık. Ayrıca mahalle mahalle tespit ettiğimiz adreslerdeki ihtiyaç sahiplerine de bire bir yardımda bulunduk. Bizleri zor günlerimizde yalnız bırakmayan İstanbul Folklor Kurumu Derneğinden Beri Sarıkayalar’a ve Folklor Kurumu Derneğinin vefakar üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.