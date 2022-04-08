TKKD’den ‘Faydalı Kitap’ Kampanyası

Türk Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Elazığ Şubesince devam ettirilen Faydalı Kitap Kampanyası çerçevesinde Harput Ekrem Uzel Ortaokulunda öğrencilere kitap, test kitabı ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

TKKD Elazığ Şube Başkanı Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, Yönetim Kurulu üyeleri Meltem Kızıl ve Demet Çalıcıoğlu ile birlikte Harput Ekrem Uzel Ortaokulunu ziyaret etti. Burada müdür yardımcısı Rahim Sertdemir’den bilgi alan Sema Temizer Ozan ve beraberindekiler, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle bir araya geldi. TKKD Elazığ Şubesi tarafından devam ettirilen Faydalı Kitap Kampanyası çerçevesinde çocuklara dünya klasiklerinin bulunduğu kitaplar, test kitapları ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Dernek tarafından ayrıca anaokulu, ilk ve ortaokulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere getirilen giysiler okul müdür yardımcısı Rahim Sertdemir’e teslim edildi.

Prof. Dr. Sema Temizer Ozan, bu zorlu organizasyonda kendilerini yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerine, TKKD-Bakırköy Şube Başkanı ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Lale Karahasanoğlu’na ve arkadaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.