Tır ile otomobil çarpıştı:1 yaralı

Elazığ’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çayda Çıra Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADV 383 plakalı tır ile 44 AES 668 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme yaptı.