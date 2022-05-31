banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserleri alacak.

ELAZIĞ 31.05.2022, 12:07
TFSKD Elazığ Şubesi saha komiserleri arıyor

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Elazığ Şubesi, 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere futbol saha komiserleri alacak.

TFSKD Elazığ Şubesi, saha komiseri alımı gerçekleştirecek. TFSKD Elazığ Şube Başkanı Sami Türkmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "25 yaş ve üzeri lise veya üstü diplomalı bay-bayan arkadaşlar saha komiseri olabilmek için başvuru yapabilirler" dedi.

Müracaatların TFSKD Elazığ Şubesi’ne yapılacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
25°
açık