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Tescilli Gümüşkaya Mağarası turizme kazandırılacak

Elazığ’ın Keban ilçesinde 200 metre derinlikte bulunan tescilli Gümüşkaya Mağarası’nın turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

ELAZIĞ 12.07.2021, 13:51
Tescilli Gümüşkaya Mağarası turizme kazandırılacak
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Elazığ’ın Keban ilçesinde 200 metre derinlikte bulunan tescilli Gümüşkaya Mağarası’nın turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

Elazığ’ın Keban ilçesinde, 10 bin metrekarelik alanda ve 200 metre derinlikte bulunan tescilli Gümüşkaya Mağarası´ndaki milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen oluşumlar hayranlık uyandırıyor. 2019 yılında Keban Baraj sahası içerisinde keşfedilen mağaranın tam olarak hangi jeolojik çağa ait olduğu henüz bilinmezken, milyonlarca yıllık tarihi olduğu düşünülüyor. Yöre halkı tarafından ’Keban Sarkıt Dikit Mağarası’ olarak bilenen mağarada oluşan damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar ile dikitler gibi yapıtlar yer alıyor. Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, doğallığını korurken bazı oluşumların insan figürlerini andırması ise dikkat çekiyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen mağaranın, turizme kazandırılması için çalışmaların başlayacağı bildirildi.
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