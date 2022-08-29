TEKNOFEST finalistleri Rektör Göktaş ile bir araya geldi

TEKNOFEST’TE çeşitli kategorilerden yarışmaya katılarak finalist olmaya hak kazanan takımlar Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı makamında ziyaret etti.

Fırat Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burak Tanyeri ve Danışman öğretim üyeleri ile birlikte Teknofest’te finalist olan takımları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı makamında ziyaret etti. Takımlarını ağırlayan Rektör Prof. Dr. Göktaş, finalist takımlara şimdiye kadar gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür ederek, Samsun’da yapılacak olan yarışmalarda başarılar diledi.