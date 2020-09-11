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Tedavisi yapılan tilki doğaya salındı
ELAZIĞ'DA BİR ARACIN ÇARPARAK YARALADIĞI TİLKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN TEKRAR DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI.
ELAZIĞ 11.09.2020, 10:13
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Elazığ’da bir aracın çarparak yaraladığı tilki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir aracın çarptığı tilki yaralandı.Yaralı tilkiyi gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaralı tilkiyi alarak tedavisini yaptırdı. Sağlığına kavuşan tilki, bulunduğu bölgeye yakın yerde tekrar doğal ortamına bırakıldı.
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