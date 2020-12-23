banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Borsa rekor seviyede
Borsa rekor seviyede
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Sağlık Bakanlığı 'sahte telefon uygulaması' konusunda uyardı
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı

Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne dönüşüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin (FHGC) 30 yıldır talep ettiği Basın Müzesi ve Basın Evi’nin medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Sağır Müftü Konağı’nda kurulmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

ELAZIĞ 23.12.2020, 15:30
4
Tarihi konak, Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ne dönüşüyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin (FHGC) 30 yıldır talep ettiği Basın Müzesi ve Basın Evi’nin medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan Sağır Müftü Konağı’nda kurulmasını kararlaştırdıklarını açıkladı.

FHGC Başkanı Semih Erdem ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını ziyaret etti. Ziyarette, Cemiyet Başkanı Erdem ve yönetim kurulu üyeleri 30 yıldır kurulması için mücadele verilen Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi için Başkan Şerifoğulları ile istişarede bulundu. İstişare sonucunda ‘Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’nin medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve restorasyonu yapılan Sağır Müftü Konağı’nda kurulması kararlaştırıldı. Kararın ardından projelendirilmesi için talimat veren Başkan Şerifoğulları, müzenin 2021 yılı içinde hazır hale getirilip açılacağı bilgisini paylaştı.

Cemiyet olarak 33 yıllık bir geçmişe sahip olduklarını anımsatan FHGC Başkanı Semih Erdem, “Yönetim olarak Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı ziyarete geldik. Sağ olsunlar başkanımız ilimiz ve cemiyetimizle ilgili istek ve taleplerimize her zaman olumlu yaklaşıyor. Bugünde hem ziyaret ettik hem de ilimizle ilgili görüş alışverişinde bulunmak istedik. Ayrıca ziyaretimizin özel bir maksadı da ‘Elazığ Basın Müzesi ve Basın Evi’ ile ilgiliydi. Talepte bulunduk, başkanımızda olumlu karşıladı, yerini belirledik. 30 yıldır kurulması için başvurulan basın müzesi ve basın evinin kurulması aşamasına gelmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti”dedi.

“2021 yılında faaliyete geçecek”

Görev süresinin 21’inci ayında olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise,” Göreve geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katacak ve şehrimizin daha yaşanabilir, müreffeh olabilmesi adına gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızda şehrimizin katmanıyla istişare edip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şehrimizin sorunlarını masaya yatıyoruz ve hızlı bir şekilde de sorunları çözme adına hep birlikte omuz omuza vererek gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren şehrimizin basın ve cemiyeti ile bir araya gelip hem şehrimize değer katacak projelerimizi istişare ediyoruz hem de şehrimizdeki basın mensuplarının sorunların giderme adına cemiyet başkanımız ile yönetimi sürekli talepleri itiyor. Bizler de bu istekleri geri çevirmeme, görmezden gelmemek adına gayret gösteriyoruz. Bugün başkanımız ve yönetimi çok hayırlı bir iş için bizleri ziyaret ettiler. Bizler seçim öncesi vatandaşlarımıza vadetmiş olduğumuz 11 ana başlıktaki 100 projenin arasında ‘Basın Müzesi’ ile ilgili talebimizi ve gayretimizi çok net bir şekilde sergilemiştik. Bugün da aynı noktadayız. Bugün yapmış olduğumuz istişare neticesinde şehrimizde yaşayan bir ‘Basın Müzesi’ ve ‘Basın Evi’ni 2021 yılında hayata geçirme noktasında çok net bir şekilde ve net adımlarla yapacağız”dedi.

Sağır Müftü Konağı Basın Müzesi oluyor

Basın Müzesi ve Basın evi ile ilgili müjdeyi çok net bir şekilde paylaşmak istediğine vurgu yapan Başkan Şerifoğulları:” Yaklaşık 33 yıllık mazisi olan Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti’nin 30 yıldır talep ettiği ‘Basın Müzesi’ni inşallah 2021 yılında bizim dönemimizde sizlerle birlikte gerçekleştiririz ve şehrimize değer katacak bu projeyi basın mensuplarımıza hediye ederiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İstişareler neticesinde Harput’ta Sağır Müftü Konağı’nın olduğu alan ‘Basın Müzesi’ne çok uygun bir alan. Bu alan restore edilmiş ve hazır halde, hızlı bir şekilde projesini hazırlatırız. Bu yıl içerisinde ihalesini yapıp çalışmalarımızın yapım işini bitirip sizlere hediye ederiz”diyerek sözlerini tamamladı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11