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Tarihi Harput-Hüseynik yolu canlanıyor

Elazığ Belediyesi tarafından tarihi süreçte Harput Mahallesi ile güneyinde yer alan Hüseynik Mahallesi arasında ulaşım sağlayan tarihi yolun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ELAZIĞ 23.09.2021, 12:18
Tarihi Harput-Hüseynik yolu canlanıyor

Elazığ Belediyesi tarafından tarihi süreçte Harput Mahallesi ile güneyinde yer alan Hüseynik Mahallesi arasında ulaşım sağlayan tarihi yolun turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından 4 bin yıllık tarihe sahip, Anadolu medeniyetinin önemli kavşaklarından biri olan kadim şehir Harput’un, kültürel ve sanatsal tüm birikimiyle bir yaşam merkezi olması hedefiyle çalışmalar sürdürülüyor. Harput’ta yer alan tarihi yapıların restorasyonu ve kültürel zenginliğinin yaşatılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, tarihi süreçte kervanların kullandığı ve türkülere konu olan Şeher Yolunun yapılacak yenileme çalışmalarıyla yeniden eski cazibesine kavuşması için de çalışmalar devam ediyor.

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Harput-Hüseynik mahalleleri arası tarihi yolun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda, yol güzergahında güvenlik açısından ihtiyaç duyulan kısımlarda taş duvar örüm çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca yol güzergahında yer alan dere yatağında ıslah çalışması ile yol dolgu çalışmaları da devam ediyor. Projenin ikinci aşamasında ise yenileme çalışmalarına başlanacak. Gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda toplam 2 bin 100 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde yürüyüş yolu olarak düzenlenecek tarihi yol güzergahı korkuluklarla çevrelenecek.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla yeşil bir doku kazanacak yol güzergahı, seyir terasları, oturma ve dinlenme alanları ve çeşmelerle şekillenecek. Proje, geleceğin turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Harput turizmine katkı sağlayacak.

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