Şüpheli şahıstan, ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekipleri,şüpheli bir şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için tarihi Harput Mahallesi’nde uyguladığı yaya devriye de şüpheli bir şahsı fark etti. Şüpheli S.F.C’yi durduran yaya devriyeye bağlı ekipler, yaptıklara üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Silaha el konulurken, şüpheli hakkında 6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.