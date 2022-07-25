Elazığ ev sahipliğinde 12 ilden 18 takım ve 240 sporcunun katıldığı Su Topu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi müsabaka takvimine göre Elazığ’ın ev sahipliğinde Su Topu Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya 12 ilden 18 takım ve 240 sporcu katıldı. Final müsabakaları ile sona eren organizasyonda erkeklerde 1. İzmir, 2. Bursa, 3. Hatay ve 4. Adıyaman olurken kızlarda ise şampiyonluğa Hatay ulaştı. Adana, İzmir ve Nevşehir sıralamayı belirledi.

Organizasyon hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Tabi, özellikle son bir yıl içerisinde Elazığ’ı şampiyona şehri olarak nitelendirdik. Bunu söylerken hakikaten Elazığ’da 6 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye finali ve 12 grup şampiyonasıyla 20’nin üzerinde müsabakayı gerçekleştirdik. Bu müsabakaları hem mesai arkadaşlarımızla hem de paydaş kurumlarımızla yaptık. 5 gün süren müsabakalarda havuzda ciddi manada efor isteyen müsabakalar izledik. İlimizde yapılan her müsabaka aslında şehrimizin tanıtımı için de bir fırsattır. Gelen kafilelere kültür gezileri düzenliyoruz, şehrimizi de bu konuda tanıtıyoruz" dedi.