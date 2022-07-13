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Su topu heyecanı Elazığ’da
Elazığ, gelişmekte olan spor dalları arasında yer alan su topunda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.
ELAZIĞ 13.07.2022, 13:00
Elazığ, gelişmekte olan spor dalları arasında yer alan su topunda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.
Su Topu Federasyonunun iki önemli organizasyonuna Elazığ ev sahipliği yapacak. İlk olarak 17-19 Temmuz tarihleri arası U15 Ligi Su Topu Türkiye Şampiyonası 8 takımın katılımıyla olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda ilk 2’ye giren takımlar Süper Lige yükselecek.
19-24 Temmuz tarihleri arası ise 18 ilden 24 takımın katılımıyla Analig Su Topu Türkiye Finalleri Elazığ’da yapılacak. Organizasyonlarda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü de kız-erkek takımlarıyla yer alacak.