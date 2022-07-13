Su topu heyecanı Elazığ’da

Elazığ, gelişmekte olan spor dalları arasında yer alan su topunda iki önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

Su Topu Federasyonunun iki önemli organizasyonuna Elazığ ev sahipliği yapacak. İlk olarak 17-19 Temmuz tarihleri arası U15 Ligi Su Topu Türkiye Şampiyonası 8 takımın katılımıyla olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Bu organizasyonda ilk 2’ye giren takımlar Süper Lige yükselecek.

19-24 Temmuz tarihleri arası ise 18 ilden 24 takımın katılımıyla Analig Su Topu Türkiye Finalleri Elazığ’da yapılacak. Organizasyonlarda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü de kız-erkek takımlarıyla yer alacak.