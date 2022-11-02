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Solunum cihazına bağlı hastaya jeneratör desteği
Elazığ’da planlı elektrik kesintisi nedeni ile enerjisiz kalacak bölgede solunum cihazına bağlı bir hastaya jeneratör desteği sağlandı.
ELAZIĞ 02.11.2022, 13:14 02.11.2022, 13:34
Elazığ’da hizmet veren elektrik dağıtım şirketi, planlı elektrik kesintisi nedeni ile problem yaşayacak solunum hastasının ihtiyacını giderdi. Şirket, Sugözü - Sarıcan bölgelerinden planlı bakım çalışmalarından dolayı geçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazı enerjisiz kalacak olan bir vatandaşına jeneratör desteği verdi.
Hasta ve yakınları, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.