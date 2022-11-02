Solunum cihazına bağlı hastaya jeneratör desteği

Elazığ’da hizmet veren elektrik dağıtım şirketi, planlı elektrik kesintisi nedeni ile problem yaşayacak solunum hastasının ihtiyacını giderdi. Şirket, Sugözü - Sarıcan bölgelerinden planlı bakım çalışmalarından dolayı geçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle solunum cihazı enerjisiz kalacak olan bir vatandaşına jeneratör desteği verdi.

Hasta ve yakınları, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.