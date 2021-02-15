Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden 6 şahıs yakalandı

Elazığ’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve usulsüz olarak avlanan 6 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında avlaklar ve sulak alanlarda av koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmada kısıtlamayı da ihlal ederek avlaklarda ava çıkan 4, sulak alanlarda avlanan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında hem kısıtlamayı ihlalden hem de kanunlara aykırı olarak avlanmaktan para cezası kesilerek yasal işlem uygulandı.

Öteyandan ekiplerin çalışması sırasında ise yaban keçileri de objektiflere takıldı.