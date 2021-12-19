Sanatseverlerden ‘Yunus Emre’ tiyatro oyununa büyük ilgi

Elazığ’da gösterime giren ’Yunus Emre’ tiyatro oyununa sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Elazığ Belediyesi, ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ etkinlikleri kapsamında Türkçe şiirin öncüsü olarak kabul edilen ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin hayatını konu alan bir tiyatro oyunu sergiledi. Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen oyun, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen oyuna, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Türk Tasavvuf Edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusu olan Yunus Emre’nin, 700’üncü ölüm yıl dönümü ve aynı zamanda 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi hasebiyle sahnelenen ‘Yunus Emre’ adlı tiyatro oyunu, izleyemeyen vatandaşlarımız için tekrar sahnelenecek. 25 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyun, ücretsiz olarak sanatseverlerle bir kez daha buluşacak. Yunus Emre’yi tanımayı, anlamayı ve gelecek nesillere tanıtmayı amaç edinen oyuna tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.