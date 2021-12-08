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Rektör Göktaş, ödül alan akademisyenlere plaket takdim etti

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenlere plaket takdim ederek ödüllendirdi.

ELAZIĞ 08.12.2021, 12:48
Rektör Göktaş, ödül alan akademisyenlere plaket takdim etti

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenlere plaket takdim ederek ödüllendirdi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş, TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülüne layık görülen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Özcan ile 2021 yılı TÜBA-GEBİP Ödülüne layık görülen Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Georg Orhan’a başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkür plaketi verdi.

Alınan başarılı ödüllerden dolayı üniversite olarak gururlu olduklarını Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu ödüller aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüller. Her iki hocamızın da bugüne kadar olan çalışmaları kendi sosyal yaşamlarından çok büyük feragat ederek yaptı. Çalışmalarına önem vermelerinden kaynaklanan ve Türkiye’de çok seçkin bir jüri tarafından verilen bir ödüldür. Bu ödül hem üniversitemiz hem de Elazığ için bir gurur vesilesidir. Hocalarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Hocalarımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

TÜBİTAK ödüllerinin kendileri için anlamlı olduğunu da belirten Prof. Dr. Göktaş, “TÜBİTAK Türkiye’de bilim teknoloji konusunda araştırma yapan kurumların başında geliyor. Hocamızın TÜBİTAK’tan böyle bir ödülü şehrimize üniversitemize getirmesi bizim üniversitemiz adına diğer üniversitelerle rekabet etme açısından da aslında çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Yine son yıllarda Türkiye Bilimler Akademisi de bilimsel araştırmaları izleyen değerlendiren kurumlarımız arasında. Prof. Dr. Cemal Orhan hocamızın da TÜBA’dan böyle bir ödül alması aynı şekilde üniversitemize Türkiye’deki üniversiteler arasındaki saygınlığı açısından çok ciddi bir katkısı olacak. Ben her iki hocamıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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