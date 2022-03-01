Rektör Danışmanı Ulaş: “Projeler ile 3,5 milyon liranın üzerinde olan bir katma değer üniversitemize kazandırılmıştır”

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) bir yılda 26 farklı yazılım ve bilgi sistemi projesi hazırlandığını belirten Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Ulaş, projeler ile üniversiteye 3,5 milyon liranın üzerinde olan bir katma değer kazandırıldığını söyledi.

FÜ Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Ulaş, yazılım alanında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

FÜ’nün teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğin aktaran Mustafa Ulaş, “FÜ’de kurulan Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi bir yıllık süre içerisinde 26 farklı yazılım ve bilgi sistemi projesi hazırlayarak oldukça önemli bir başarıya imza attı. Geliştirilen projelerle piyasa değeri 3,5 milyon TL’nin üzerinde bir katma değer Fırat Üniversitesi’ne kazandırıldı. Çağın gereksinimleri ile teknolojik gelişmeleri takip eden FÜ, bünyesinde kurduğu Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ile adından sıkça söz ettiriyor. Yerli ve milli yazılımlar üreten üniversite Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’nde üretilen yazılımlar ticarileştirilmeye başlandı. Üniversitede üretilen yazılımlar iki üniversite tarafından satın alınarak kullanılmaya başlandı” dedi.

Ulaş, “FÜ, ülkemizin dijital dönüşüm ve ileri teknoloji geliştirme hedeflerine uygun olarak 2020 Aralık ayında, üniversiteler arasındaki 3. Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi’ni koordinatörlük olarak kurmuştur. Bu ofis ile FÜ başta kendi ihtiyacı olan yazılımları üretmek üzere bir vizyon ortaya koymuş ve üretilen yazılımları nihai ürününe dönüştürmüştür. Ofis, bir yıllık süre içerisinde 26 farklı yazılım ve bilgi sistemi projesini, üniversitemizin var olan 10 binlerce kullanıcısının hizmetine sunmuştur. Ayrıca bu yazılımları başta çevre illerdeki üniversiteler olmak üzere birçok üniversitenin kullanabilmesi için ticarileştirmiştir. Şu an hali hazırda iki üniversite, FÜ’nün geliştirmiş olduğu yazılım ürünlerini satın almış ve kullanmaktadır” diye konuştu.