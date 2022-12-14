Potada Elazığ derbisi

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 14. haftasında Elazığ İl Özel İdare ile Elazığ Basketbol Kulübü karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 14. haftası Elazığ derbisine sahne olacak. 14. hafta maçında Elazığ ekipleri İl Özel İdare ile Elazığ Basketbol Kulübü karşı karşıya gelecek. 17 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak olan maça İl Özel İdare Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Elazığ İl Özel İdare bu maç öncesi 22 puanla TKBL’de 5. sırada bulunurken, Elazığ Basketbol Kulübü 19 puanla 9. basamakta.