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Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı

Elazığ’da trafik polisleri tarafından, kazaları önleme tedbirleri çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirilirken, römorklara reflektör takıldı.

ELAZIĞ 06.07.2022, 10:14
Polis, traktör sürücülerini bilgilendirip römorklara reflektör taktı

Elazığ’da trafik polisleri tarafından, kazaları önleme tedbirleri çerçevesinde traktör sürücüleri bilgilendirilirken, römorklara reflektör takıldı.

Yaz ayının gelmesi ve hasat döneminin başlaması nedeniyle, artan tarım araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada gerekli uygulamalar yapılarak tarım araçlarının görünürlüklerini artırmak için eksikliği bulunan tarım araçlarına üçgen reflektörler monte edildi. Aynı zamanda sürücülerde bilgilendirildi.

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