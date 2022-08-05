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Polis ekipleri engelli ve özel çocukları sevindirdi

Elazığ’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli ve özel çocukları sevindirdi.

ELAZIĞ 05.08.2022, 10:47
Polis ekipleri engelli ve özel çocukları sevindirdi

Elazığ’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli ve özel çocukları sevindirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden faaliyetleri takip edip dahil olmak isteyen görme engelli Berat Açar ve otizmli Muhammet Salih Kocaman’a ulaştı. İlk olarak çocukları evlerinde ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Burada polis kıyafeti giyerek birimleri tek tek gezen çocuklar, motosiklete bindi. Güzel bir gün geçiren çocuklar, polislere teşekkür etti.

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