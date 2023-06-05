Palu’daki bademler yöre halkına gelir kapısı olacak
ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE YAPILAN GELİR GETİRİCİ TÜR AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE DİKİLEN BADEM FİDANLAR, BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYA HAZIRLANIYOR
ELAZIĞ 05.06.2023, 11:45
Elazığ’ın Palu ilçesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde dikilen badem fidanları, bölge ekonomisine katkı sağlamaya hazırlanıyor.
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Palu ilçesi Beyhan beldesinde yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma projesi dahilinde bademler toprakla buluşturuldu. Bu çerçevede 100 hektarlık ağaçlandırma sahasındaki bademlerde bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Her yıl düzenli olarak bakımı yapılan sahaya giden Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, incelemelerde bulundu. Yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırması çerçevesinde yetiştirilen ceviz ve badem ağaçlarından verim çağında ciddi derece gelir beklendiği bildirildi.