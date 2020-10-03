banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Gaziantep 1-1 Trabzonspor
Gaziantep 1-1 Trabzonspor

Palu’da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ KAPSAMINDA ÇİFTÇİLERE 8 TON YEM BİTKİSİ DAĞITILDI

ELAZIĞ 03.10.2020, 10:33
2
Palu’da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı

Elazığ’ın Palu ilçesinde çiftçilere hibe destekli 8 ton yem bitkisi dağıtıldı.

Palu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma projesi kapsamında" çiftçilere 5 bin kilogram Macar fiği ve 3 bin kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplamda 8 ton yem bitki tohumu dağıtıldı. İlçede yem bitkileri ekili alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana yem bitkileri destekleme faaliyetlerini uyguladığı aktarıldı.

Palu ve köylerinde kaba yem ihtiyacının düşük maliyetler ile karşılanmasıyla sürdürülebilir ve karlı bir hayvansal üretim yapılabileceğini belirten İlçe Müdürü Engin Özen, mevcut hayvan varlığının kaba yem ihtiyacını karşılaması için yem bitkileri ekim alanlarının ve verimlerinin arttırılmasının zorunluluk haline geldiğini kaydetti.

İlçede hayvansal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturmak adına son yıllarda birçok çalışma yürütüldüğünü de aktaran Özen,"Bu kapsamda 2021 üretim sezonunda kullanılmak üzere Palu’da toplam 5 bin kilogram Macar fiği ve 3 bin kilogram yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldığını, yüzde 75’inin bakanlık ve İl Özel İdaresi hibesiyle gerçekleştiğini dile getirdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Kayserispor 4 6
8. Göztepe 3 5
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Kasımpaşa 3 3
15. Gaziantep FK 4 3
16. Ankaragücü 3 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Adana Demirspor 3 7
3. Tuzlaspor 3 7
4. Ankara Keçiörengücü 3 7
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 4 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1