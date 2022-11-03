PALU-DER’de görev dağılımı gerçekleşti

Palu Kültür ve Dayanışma Derneği’nde (PALU-DER) genel kurulun ardından görev dağımı yapıldı.

PALU- DER 8. Olağan Genel Kurulunun ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Dernek Başkanı Fadıl Ülgen olurken, yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Halil Bahçecioğlu ve Erhan Bahçeci oldu. Ziyattin Fırat muhasip olurken Genel Sekreter de Ahmet Özdemir oldu.

Palu- Der Başkanı Fadıl Ülgen; “ Coşkulu bir şekilde geçen kongrenin ardından ilk yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Bizlere her zaman destek olan üyelerimize ve önceki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilen arkadaşlarımı da tebrik ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Yönetim Kurulu’na ise Prof. Dr. Necip Pirinçci, Muhammed Ali Akdağ, Sabahattin Kaya, Rıza Aslaner, Hayrettin Karakaya, Av. Ahmet Türegün, Seyfettin Bahçeci, Ali Şevdar Çakıcı, Selahattin Çobanoğlu ve Ferhat Ataş’ın seçildiği bildirildi.