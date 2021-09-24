Özel hastaneden Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda engellilere ücretsiz muayene

Medical Park Elazığ Hastanesinde 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında engelli vatandaşlara ücretsiz göz muayenesi yapıldı.

Medical Park Elazığ Hastanesinde Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Genç Osman İşitme Engelliler İlk ve Ortaokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında göz polikliniklerinde tedavi oldu. Özel eğitim gerektiren bireylerin tanımlanmasını yaptıklarını ve işitme grubu engellilerinin de bu gruplardan bir tanesi olduğunu dile getiren Elazığ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Bekir Erol, "Bu çocuklarımızın eğitimi, yerleştirilmesi ve yönlendirilmesi önemli bir durumdur. Biz eğitim durumu ile ilgileniyoruz ama ilimizde de bu çocuklarımıza destek veren resmi ve özel kurumların olması bizleri sevindiriyor. Bu kapsamda Uluslararası İşitme Engelliler Haftası’nda çocuklarımıza sosyal sorumluluk projesi ile destek ve hizmet verilmesi bizim için sevindirici bir durum" dedi.

Elazığ Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Genç Osman İşitme Engelliler İlk ve Ortaokul Müdürü Hikmet Usal ise, "Bu hafta bizleri ve öğrencilerimizi burada misafir edip, öğrencilerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdiye kadar olduğu gibi sonraki süreçte de öğrencilerimizle ilgili sağlık ihtiyaçlarında destek oldukları için ve hastane yönetiminin bize gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hastane Müdür Yardımcısı Ferhat Talay, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında sosyal sorumluluk projesi ile işitme engelli arkadaşlarımızın sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Daima onların yanında olacağımızı bilmenizi isteriz. Herkesin de bir engelli adayı olduğunu unutmadan daha duyarlı davranmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.