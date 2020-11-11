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Otomobilin koltuğuna gizlenen tabanca ele geçirildi
ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİNİN BİR OTOMOBİLDE YAPTIĞI ARAMADA KOLTUK KILIFININ İÇİNE GİZLENEN RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
ELAZIĞ 11.11.2020, 10:09
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Elazığ’da jandarma ekiplerinin bir otomobilde yaptığı aramada koltuk kılıfının içine gizlenen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, devriye görevinde şüpheli bir şahsın olduğu aracı fark ederek durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan jandarma ekipleri, otomobilin koltuk kılıfının içerisine zulalanmış 7,62 mm m57 Tokarev marka ruhsatsız tabanca ile 9 adet mermi ele geçirdi.Bunun üzerine şüpheli İ.Ç (49) gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 silahlı kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.