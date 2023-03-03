Otomobilin çarptığı ağaç devrildi: 1 yaralı

Elazığ’da otomobilin çarptığı ağaç devrilirken kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç içerisinde bulunan bir kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ağacın kaldırılması için de olay yerine belediye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.