Otomobil kepçeye çaptı: 3 yaralı

Elazığ’da otomobilin kepçeye çarpması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan Y.B. idaresindeki 23 ABK 156 plakalı Renault marka otomobil, aynı yönde ilerleyen F.Y. yönetimindeki 34-07-6898 plakalı kepçeyle çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.