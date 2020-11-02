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Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

ELAZIĞ’DA OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ 02.11.2020, 19:45
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Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarptı 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kanal Üstü caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.G. idaresindeki 60 DR 999 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kaza yerinde inceleme yaptı.

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