Otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde i meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 23 AAB 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye uçtu. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.