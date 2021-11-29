Öğretmenler dart ve bocce turnuvasında stres attı

Elazığ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün koordinesinde öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile bocce, bowling ve dart turnuvası gerçekleştirildi.

Elazığ’da, Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bocce, bowling ve dart turnuvası gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Çok Amaçlı Spor Merkezi bocce sahası ve TOKİ Fırat Ortaokulunda gerçekleştirilen turnuvalara boccede 28 takım 84 sporcu, dartta 24 takım 92 sporcu katıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Elazığ İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren, öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini söyledi. Eren, “Öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününü bir kez daha kutluyorum. Kurumumuz ve il temsilciliğimizin düzenlediği turnuvaya sadece öğrenciler değil, öğretmenler mücadele etti. Derece yapan öğretmenlerimizi ve takımlarımızı kutluyor, emeklerinden dolayı il temsilcimiz Resul Ağırtaş hocamıza da teşekkür ediyorum” dedi.