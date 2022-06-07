Öğrenciler TAHAM’da keyifli dakikalar geçirdi

Elazığ’da minik öğrenciler Tarım ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (TAHAM) keyifli dakikalar geçirdi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Uluslararası Veteriner Öğrencileri Birliği (IVSA) Elazığ Öğrenci Topluluğu, Yunus Emre İlköğretim Okulu öğrencilerini TAHAM’da ağırladı. Öğrenciler ziyaret sırasında yumurta toplama, atları sevme gibi eğlenceli aktiviteleri yaparken, minik ziyaretçilere çiftlik hayvanlarının sütünden ikram edildi.

Küçük yaşta hayvan sevgisini çocuklara aşılamanın büyük önem taşıdığını belirten IVSA Elazığ Topluluk Başkanı Numan Yusuf Aktaş, veteriner hekimliği mesleğinin sadece hayvan sağlığı ile değil aslında doğrudan insan sağlığıyla ilişkili olduğunu belirterek, bu tarz etkinliklerin devam etmesini temenni etti.