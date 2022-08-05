Nisanur Yıldırım, Türkiye 3’üncüsü oldu

Kırıkkale’nin ev sahipliği yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonası tamamlandı. 17 Ağustos Başpınar Spor Salonu’nda 24 Temmuz’da başlayan şampiyonaya, 56 ilden 303’ü kız olmak üzere toplam 960 sporcu katıldı. Organizasyonda Elazığ Belediyespor boksörü Nisanur Yıldırım 52 kiloda Türkiye 3’üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.