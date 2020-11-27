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Narkotik köpeği tepki verdi, yolcudan uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcuya narkotik köpeği tepki verdi, şahsın üzerinden esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ 27.11.2020, 09:13
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Narkotik köpeği tepki verdi, yolcudan uyuşturucu ele geçirildi
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Elazığ’da jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcuya narkotik köpeği tepki verdi, şahsın üzerinden esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Yapılan çalışmada yol güzergahında uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bir otobüsü durduran jandarma ekipleri, dedektör köpek "Mişa" ile arama yaptı. Bu sırada köpek, araçta yolcu olarak bulunan A.Y’ye tepki verdi. Ekipler tarafından aranan şüphelinin montunun astarına saklanmış 90 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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