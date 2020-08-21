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Muhtar, karantinaya aldığı köyünü köşe bucak dezenfekte ettirdi
ELAZIĞ'IN KOVANCILAR İLÇESİNDE BİR KÖYDE 10 KİŞİNİN KORANA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ POZİTİF ÇIKMASI ÜZERİNE KÖYÜ KARANTİNAYA ALAN MUHTAR, ŞİMDİDE TÜM KÖYÜ DEZENFEKTE ETTİRDİ.
ELAZIĞ 21.08.2020, 15:10
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir köyde 10 kişinin Korana virüs (Covid-19) testi pozitif çıkması üzerine köyü karantinaya alan muhtar, şimdide tüm köyü dezenfekte ettirdi.
İlçeye bağlı Ekinözü köyünde 10 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.Bunun üzerine muhtar Hayati Sinem, tedbir amaçlı anayol hariç tüm tali yolları toprak dökerek kapattı. Tek yol açık bırakılarak karantinaya alınan köye giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. Muhtar Sinem alınan tedbirlere ilaveten tüm köyü köşe bucak dezenfekte ettirdi.
Öteyandan camiden de Covid-19 nedeniyle uyarılar yapılmaya başlandı.
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