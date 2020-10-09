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Motosiklet, otobüse çarptı: 1 ağır yaralı

ELAZIĞ’DA YOLCU İNDİREN HALK OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

ELAZIĞ 09.10.2020, 11:27
Motosiklet, otobüse çarptı: 1 ağır yaralı

Elazığ’da yolcu indiren otobüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Yurtbaşı yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.Ş. idaresindeki 23 ABC 077 plakalı motosikletin sürücüsü yol kenarında yolcu indiren M.D. idaresindeki 23 HK 803 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü ağır yaralandı. Otobüsü şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medical Park Elazığ Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

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