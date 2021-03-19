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Milletvekili Sermin Balık, “Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu”

Elazığ’ın deprem sonrasında yapılan çalışmalarla çok daha yaşanabilir ve güvenli bir kent olacağını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu. 8 binin üzerinde ev teslim edildi, yeni kuralarımız çekildi. Kendi yerinde dönüşen evlerimizin bir kısmının teslimi yapıldı. İnsanlarımız sıcak ve güvenli evlerine ulaştı. Bizim gayemiz ebetteki insanları biran önce rahat ve huzurlu evlerine kavuşturabilmek" dedi.

ELAZIĞ 19.03.2021, 09:29
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Milletvekili Sermin Balık, “Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu”

Elazığ’ın deprem sonrasında yapılan çalışmalarla çok daha yaşanabilir ve güvenli bir kent olacağını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, “Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu. 8 binin üzerinde ev teslim edildi, yeni kuralarımız çekildi. Kendi yerinde dönüşen evlerimizin bir kısmının teslimi yapıldı. İnsanlarımız sıcak ve güvenli evlerine ulaştı. Bizim gayemiz ebetteki insanları biran önce rahat ve huzurlu evlerine kavuşturabilmek" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık , İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğü ziyaret etti. Ziyarette Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ile istişarede bulunan ve çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Balık, açıklamalarda bulundu.

24 Ocak depreminde Elazığ’ın büyük bir sarsıntı ve acıyla karşılaştığını anımsatan Milletvekili Sermin Balık, “Arkasından elbette ki acılarımızı sarmaya gayret ettik. Ailelerini kaybedenlerin yanında olmaya gayret ettik. Sonunda da çok muazzam bir dönüşümle Elazığ, devletin ve tüm şehirlerin sıcak elini hissetti. Acil bir eylem planıyla birlikte konteyner kentler kuruldu. İnsanlarımız konteynere yerleşti. Ondan önce çadırla sürekli sıcak yemeğin olduğu, köylere kumanyaların götürüldüğü ve arkasından da kentleşmeye geçilen bir süreç yaşadık. Şehrimizin üçte birine yakında bir bina rezervini kaybettiğimizi gördük. Hakikaten her girdiğimiz mahallede biraz daha fazlasını yaşamaya başladık. Bugüne kadar 20 bin bina planlandı. Daha sonrasında eğer ihtiyaç olursa, daha fazlası da planlanacak. Bakanımız ve cumhurbaşkanımızla görüşmelerimizde ihtiyaç duyulduğu halde bu sayının arttırılacağını biliyoruz. Muazzam bir dönüşüm yaşadık. Kendi yerlerin olan evler hemen dönüştüler. Yine rezerv alanlarının da ki binalar yapılmaya başladı. Elazığ, rezerv alanlara birlikte şehir dışına kaymaya, şehir merkezindeki yoğunluğu azaltmaya, hem de yeni bir kentleşmeye doğru gitti” diye konuştu.

"Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu"

Elazığ’ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu dile getiren Milletvekili Balık, “Bununla her an karşılaşabilirdik. Yapı stokumuzu da biz bir nebze elden geçirmiş olduk. Bundan sonraki depremleri daha hazırlıklı olacağız. Daha güvenli, daha doğru ve iyi ortamlarda, kentselliğin ve şehirselliğin daha doğru olduğu bir şehirde yaşayacağız. Elbette ki bu süreç çok kolay değil. Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Türkiye’de daha önce hiç görülmemiş muazzam bir dönüşüm oldu. 8 binin üzerinde ev teslim edildi, yeni kuralarımız çekildi. Kendi yerinde dönüşen evlerimizin bir kısmının teslimi yapıldı. İnsanlarımız sıcak ve güvenli evlerine ulaştı. Bizim gayemiz ebetteki insanları biran önce rahat ve huzurlu evlerine kavuşturabilmek. Deprem olduktan sonra mecliste bir komisyon kurulmasını dile getirdik. Bu dileğimiz İzmir depreminden de sonra bir önlem alınmasına dair mecliste vücut buldu. Ardından bir deprem komisyonu kuruldu. Bundan birkaç gün önce deprem komisyonu heyeti Elazığ’daydı. Burada çeşitli incelemeler yaptılar. Hem yapılan çalışmaları yerinde incelediler hem eksikleri görme imkanımız oldu. Bundan sonraki depremler içinde büyük bir tecrübe. Ancak bu büyük dönüşümü görebilmek açısından da Elazığ hakikaten çok önemli. Büyük depremlerde depremden birkaç gün sonra bile alana ulaşamayan hükümetlerden, bugün depremden 1,5 saat sonra 3 bakanı ile 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin tamamıyla 45 gün sahadan ayrılmayan bakanlara geldi. O süreçte Cumhurbaşkanımız çok sıklıkla bakanlarımızdan Elazığ ile ilgili bilgiler aldı. Bakanlar Elazığ’da yalnızca Cumhurbaşkanımızı Elazığ’daki durumu anlatmak için ayrıldılar” şeklinde konuştu.

"Çok zor zamanları birlikte atlattık"

Sürecin çok doğru bir şekilde işletildiğini belirten Balık, “ 20 bin konut yapılırken, elbette ki memnuniyetin yüzde 100 olması beklenemez. Ancak biz memnuniyeti en yüksek derecede tutmaya çalışıyoruz. Bundan 1 yıl sonra Elazığ, çok daha yaşanabilir ve güvenli olacak. Hemşerilerimden biraz daha sabır istiyorum. Çok zor zamanları birlikte atlattık. Haziran ayı gibi konutların büyük bir kısmını teslim etmiş olacağız. Ondan sonra şahlanış, kentsel dönüşüm ve istihdam alanında Elazığ yeniden dirilişi gerçekleşecek. Elazığ’ın bir sonraki yüz yıldaki yapı stokunu elden geçirmiş olduk. Bu konuda da daha güvenli bir şehirde yaşamak anlamında bir avantaja çevirmiş olduk. Birlikte zor zamanlar geçirdik. Birbirimize kenetlenerek geçirdik. Devlet milletin yanındadır. Cumhurbaşkanımız Elazığ için yanında olma, devletin elini burada hissetme talimatı vermiştir” ifadelerine yer verdi.
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