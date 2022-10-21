Meteorolojiden yağış ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için zirai don ve yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların öğle saatlerine kadar Elazığ ve Tunceli çevrelerinde, akşam saatlerine kadar ise Bingöl çevrelerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının düşerek mevsim normallerinde ve yer yer altında olması beklenmektedir. 21 Ekim Cuma gününden 23 Ekim Pazar gününe kadar; Malatya, Tunceli ve Bingöl illerinin kuzey ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece ve sabahın ilk saatlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. İlgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir. 21.10.2022 Cuma günü Bingöl ‘ün güneydoğusunda (Solhan ve Genç) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış; yağış esnasında kuvvetli rüzgâr ve yer yer dolu hadisesi beklenmektedir” denildi.