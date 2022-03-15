Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası

Sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinin 5 ile 8 derece altında seyredeceği belirtilen açıklamada, “Bu geceden itibaren önümüzdeki 5 günlük süreçte bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kar erimesi dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.