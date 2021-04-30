banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
Halil Sezai'den gardiyana ilginç soru!
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
İhlal yapan vatandaşlar cezadan kurtulamadı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ek ders ücreti açıklaması
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!
Louis Vuitton marka çantanın fiyatını duyunca şaşıracaksınız!

Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.

ELAZIĞ 30.04.2021, 10:23
2
Meteorolojiden 5 il için gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunurken, rüzgarın da zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:" Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üstünde seyretmesi beklenmektedir"denildi.

Rüzgarların Kuzey batılı yönlerden orta , yer yer kuvvetli esmesinin beklendiğini aktaran merkez, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını önerdi.
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?