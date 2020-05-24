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Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ,TUNCELİ VE BİNGÖL'DE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BİLDİREREK UYARDI.

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

METEOROLOJİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, ELAZIĞ,TUNCELİ VE BİNGÖL'DE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BİLDİREREK UYARDI.

24 Mayıs 2020 Pazar 07:24
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Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Tunceli ve Bingöl’de bugün kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 3 il için uyarıda bulundu.

Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli,yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir"denilerek oluşması muhtemel sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması istendi.

Öteyandan Elazığ’da sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü yağmur ara ara etkili olmaya başladı.

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